Revogar o tabelamento

00:00 · 16.07.2018

Na direção contrária às oportunas ponderações de autoridades econômicas, entidades do setor produtivo e empresários, a Câmara e o Senado deram sinal verde à estapafúrdia Medida Provisória (MP) nº 832/2018, a qual fixa preços mínimos para o frete rodoviário de cargas. Falta apenas a sanção presidencial para que o projeto se materialize.

Intrinsecamente, está atrelada ao tabelamento uma lista longa de anomalias. Basta examinar o assunto à luz dos preceitos básicos da economia de livre mercado. Não se encontra explicação coerente para oficializar o controle de preços, de tal modo que várias personalidades e instituições respeitadas - inclusive alas técnicas independentes do próprio governo - repudiaram, abertamente, o retrocesso. A medida, pois, é uma demonstração de desespero político, desprovida de respaldo matemático e econômico e de diagnóstico crítico por parte das autoridades que anuíram tal concessão.

O Ministério da Fazenda, em documento enviado ao ministro Luiz Fux, do STF, relator de ações que questionam a constitucionalidade da tabela, recomenda que, cessados os esforços para evitar a validade da fixação de preços do frete, deve a medida vigorar pelo menor tempo possível. Quanto maior o prazo em que ela prevalecer, maiores serão os danos causados à economia nacional. Conforme o Ministério da Fazenda, a Medida Provisória pode originar "um cartel institucionalizado pelo Estado".

O tabelamento desperta preocupação em todos os setores, uma vez que o transporte de cargas é feito predominantemente pelas rodovias. Na agropecuária, por exemplo, a elevação de custos com o frete pode reproduzir salto de 0,92 ponto percentual no índice de inflação geral, pois os produtos alimentícios possuem enorme peso para o consumidor.

Estudo realizado pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) e a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) alerta que a tabela drenará R$ 53 bilhões da economia, incluindo a perda de R$ 20,7 bilhões na massa salarial.

Não obstante a exposição de argumentos bem fundamentados e dos riscos inerentes à permanência do controle de preços, o Supremo não mostra celeridade na questão. O ministro Fux já afirmou que sua deliberação não ocorrerá antes de 27 de agosto, data marcada para audiência pública sobre o assunto. O setor produtivo do Nordeste, que já tem de enfrentar seus gargalos estruturais peculiares, poderá perder ainda mais competitividade. O transporte das diversas mercadorias produzidas na Região, em especial para estados mais distantes, será onerado de maneira vultosa. Os produtores não serão penalizados isoladamente, posto que o frete mais caro criará uma reação em cadeia, punitiva a todos os componentes das relações de consumo, incluindo as famílias.

O tabelamento, aceito passivamente pelo governo, configura empecilho adicional ao crescimento econômico, o qual não deslanchou quando a inflação estava domada e deve ficar mais tímido com a perspectiva de encarecimento de itens essenciais. Causa espanto que medidas intervencionistas continuem sendo adotadas, mesmo após o comprovado fracasso da intromissão estatal exagerada sobre áreas de grande interesse mercadológico, o ramo de combustíveis sendo um exemplo cabal.

Este é um apelo ao bom senso: em prol do consumidor, da garantia de livre concorrência e da recuperação econômica, o controle de preços do frete precisa ser revogado com urgência.