00:00 · 06.01.2017

Gabriel Pereira chegou sem grande alarde de contratação, até mesmo por sua idade, ao Fortaleza. Mas, aos poucos, o atacante, de 21 anos, revelação da base do Vitória/BA vem ganhando espaço no Leão. Em dois treinos táticos realizados no Pici, Gabriel apareceu como titular. Ele está na lista de titulares técnico Hemerson Maria. Esta foi a notícia mais lida da edição de ontem.