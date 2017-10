00:00 · 14.10.2017

Chave. Porta. Abertura entre dois cômodos. Duas ou mais partes de uma edificação. Entrada para ambientes que bem merecem ser visitados. Luz definida como "A Revelação da Chave". Autor: o jornalista Raymundo Rodrigues Espelho. Profissional do jornalismo com visão arguta do que se contém nos amplos salões da vida, onde o Espiritismo faz sua morada. Dignidade nas revelações dos caminhos da fé raciocinada. Elementar forma de encontrar princípios modelados com a argamassa do amor.

Sustentação inequívoca do vínculo com a Divindade que aspira encontrar a fraternidade entre todos os seres humanos de boa vontade. "A Revelação da Chave" tem conteúdo de simplicidade e a grandeza de nova fase da evolução da espécie. O certo é que surgiu a Doutrina Espírita com o advento de Kardec, a "abrir a porta do entendimento do Cristianismo". Deu passagem para que se compreendam as leis de Deus. Segredos? - Não. Caminhadas voltadas para a inteligência dos aspectos filosóficos da própria vida. O trabalho de "revelação da chave" está contido explicitamente em "O Livro dos Espíritos" que se inicia estudando Deus: "Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas". No mais é abrir a porta da sensibilidade que nos permita acolher novos rumos nessa temática de seguir as prédicas de Jesus de Nazaré.

O Evangelho de Cristo Jesus tem os caracteres necessários para conviver com equilíbrio na seara de unir credos. "A Revelação da Chave" abre portas através da boa leitura. Um bom começo para captar as ideias do Espiritismo como fonte de paz, de harmonia e de fraternidade.

Paulo Eduardo Mendes

Jornalista