Retrospectiva do ano

A variedade temática dos fatos que ocorreram no Brasil e no cenário internacional conferiu a sensação de que os 12 meses de 2016 foram marcados por uma série de situações atípicas no âmbito político, econômico e esportivo. Impeachment da presidente da República, prisões de políticos, cassação do presidente da Câmara dos Deputados, recessão, crise fiscal nos estados, eleições municipais e norte-americanas, jogos olímpicos, entre outros eventos fizeram os dias passarem em ritmo aparentemente acelerado. Além dos grandes acontecimentos programados, o ano foi pródigo em fatos imponderáveis e em tragédias, como a queda do avião que transportava jornalistas e atletas do time de futebol de Santa Catarina, Chapecoense, na Colômbia.

O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff dominou a pauta no primeiro semestre na Câmara dos Deputados e foi concluído em setembro, com o julgamento condenatório no Senado Federal. A petista foi a segunda da história do País a ser alvo desse processo e a sexta na fase da República a não conseguir concluir o mandato.

A instabilidade não se restringiu aos domínios do Palácio do Planalto. Depois de impor sua forte influência sobre grupos de deputados federais e ser decisivo para a abertura do processo de impeachment, o ex-deputado Eduardo Cunha assistiu ao seu poder ruir em 2016. Afastado da presidência da Câmara, foi cassado e encerra o ano na prisão.

No exterior, atentados terroristas permaneceram como foco das preocupações das autoridades internacionais, enquanto mudanças bruscas na direção ideológica de alguns países concretizadas em 2016 e compromissos assumidos para serem executados no futuro deixaram incógnitas sobre o que virá no próximo ano: o republicano Donald Trump foi eleito para a presidência dos Estados Unidos; Reino Unido deixou a União Europeia depois de consultar a população em plebiscito; o Acordo de Paris sobre o meio ambiente entrou em vigor e foi ratificado por 120 países.

Na economia, o governo Michel Temer anunciou, sobretudo, no decorrer do segundo semestre, medidas para efetivar a almejada recuperação das contas públicas, que registraram déficits recordes durante o ano. A crise se mostrou patente, principalmente, na situação fiscal dos estados. O maior descalabro atingiu o Rio de Janeiro .

No Ceará, repetiram-se problemas recorrentes como a incidência das doenças provocadas pelo "Aedes aegypti" e os efeitos do prolongado ciclo da seca. A crise hídrica, porém, ganhou outra magnitude devido ao risco de colapso na Região Metropolitana de Fortaleza, obrigando o Estado a endurecer as medidas de combate ao desperdício de água.

Por outro lado, o Ceará está atravessando a crise fiscal que atingiu a maioria dos estados sem grandes atropelos. Em meio à escassez de recursos, o Estado ainda encerra o exercício com superávit e o pagamento assegurado do 13º salário. Na Assembleia Legislativa, a eleição da mesa diretora e as divergências quanto à proposta de extinção do Tribunal de Contas dos Municípios acirraram os debates na Casa e mudaram a perspectiva do quadro sucessório estadual.

Os problemas e dramas humanos acontecem infinitamente no decurso inexorável do tempo. Mas o fim de cada ano, visto como um todo, favorece uma observação mais lúcida e reflexiva dos acontecimentos desse período. E, para enfrentar o futuro, precisamos de uma boa dose de otimismo. Por isso, é que desejamos a todos Feliz Ano Novo!