Retorno do Ceará Music está confirmado

00:00 · 15.12.2017

Nas redes sociais do Diário do Nordeste, a matéria mais comentada foi sobre a volta do Festival de Música Ceará Music. O evento voltará com uma nova cara e atrações musicais que flertam com outros estilos, além do pop e rock, que sempre foi o DNA do Festival. A data do retorno ainda não foi definida, mas há indícios que seja no 2º semestre de 2018.