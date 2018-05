00:00 · 01.05.2018

A repórter Mari Rios, do Vozão TV, canal oficial do Ceará, no Youtube, sofreu agressões físicas e verbais por parte de torcedores alvinegros, enquanto trabalhava na cobertura da partida entre Ceará e Flamengo, no Castelão, no domingo, 29/4. O clube repudiou os ataques contra a funcionária. Esta foi a matéria mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.