Replicar de sinos

00:00 · 23.12.2017

Os sons aumentam. O repicar de sinos traz realmente o soar festivo do Dia de Natal. Positivamente vamos receber o dia 25 deste mês de dezembro lembrando o clássico "Papai Noel" dos tempos de antes da internet. Vamos trazer novas emoções em tema milenar. Natal é nascimento. Nasceu Jesus! Simbolicamente uma data aniversário para jamais passar batida. Comercialmente ativa com todo o respeito de presentear e receber presentes. O mercantilismo do Natal não é profano.

Natal, muitas vezes, com lastro de tristeza do ontem. Repicar de sinos entre soluços, lágrimas e sorrisos de sonoridade cristalina, como nas gargalhadas das inocentes crianças que nos cercam. Nos sinais de trânsito, por exemplo, surgem rostinhos "esmagando o nariz" no vidro dos carros, a pedir "o seu Papai Noel". Sem tempo ou condições de atender a todos, no apelo comandado por adultos à sorrapa, vamos em frente quase amargurados!

De repente, o repicar dos sinos tocam mais alto, no campanário daquela "igrejinha" cujo pároco teve a coragem de celebrar a tradicional Missa do Galo da Meia Noite, "às 18 horas", a fim de evitar assaltos. Meu Deus! O Repicar de Sinos está trazendo o medo que nos estressa. Vamos para casa. Recolhidos fazemos preces pelo alcance da paz de ontem, para o hoje de alegria e um amanhã de luz. Afinal estamos em festa aniversário do Menino Jesus. Ele nos protegerá e iluminará caminhos para outros Natais. Quem sabe não festejaremos, em uníssono, o Feliz Natal em paz com o mundo, sem preconceitos, intolerâncias religiosas e ódios gratuitos por falta de amor. Feliz Natal mesmo para todos nós!

Paulo Eduardo Mendes. Jornalista