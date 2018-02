00:00 · 24.02.2018 por Gilson Barbosa - Jornalista

Gerardo Dias da Fonseca, lúcido aos 87 anos, contempla, do pequeno quintal de sua residência, a chuva benfazeja que cai, umedece e rega a terra. O venerando cidadão, nascido na pequena Granja, localizada na Zona Norte do Ceará, vive em Fortaleza, desde meados da década de 1950, para onde veio com o objetivo de estudar, trabalhar e constituir família. De sua varanda, ouvindo o tamborilar relaxante da água sobre o telhado, relembra os tempos em que, garoto ainda, divertia-se na companhia dos irmãos, nos domínios da Fazenda Aroeira, situada na zona rural de sua terra. São dessa época as recordações dos banhos de açude, das cavalgadas pela fazenda e dos cuidados com a agricultura de subsistência que ali foi e continua a ser praticada, mesmo precariamente, por um de seus irmãos, também octogenário, e alguns sobrinhos.

Ainda hoje, mesmo geograficamente distante do torrão natal, Gerardo mantém contacto telefônico com seus familiares em Granja para informar-se regularmente sobre as chuvas que caem por lá. As lembranças e atitudes desse cidadão - que é meu pai, caro leitor - são também as de muitos cearenses que hoje, radicados na capital por força da necessidade de sobrevivência, tiveram que deixar suas raízes telúricas, mas jamais as esqueceram. E, nestes tempos em que a chuva volta a banhar a terra cearense, as evocações do passado tornam-se ainda mais vívidas para essas pessoas.

A volta das chuvas traz, para Gerardo e tantos outros cearenses, renovadas esperanças de que, enfim, o sertão torne a ficar verdejante, com os açudes repletos de água e alimento para seus sofridos habitantes. Renasce, na alegria dessas pessoas, o desejo de que todos esses anos de dificuldades possam ser esquecidos e que os bons tempos de fartura retornem à mesa e ao dia a dia dos sertanejos. Esperemos, pois, que esses anseios, essas esperanças renascidas, se concretizem nesta nova quadra chuvosa, tão aguardada por todos os nordestinos. Que as recordações dos cearenses, em particular, sejam recompensadas com um ano chuvoso e próspero, época de júbilo para todos nós! Que Deus nos abençoe!