Relevância externa

00:00 · 22.12.2017

O governo brasileiro observa na assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, prevista para o início do próximo ano, oportunidade rara para resgatar sua credibilidade e competitividade no mercado externo. Entre os 134 países com as maiores tarifas de importação sobre bens industriais, o Brasil ocupa a 8ª colocação, com taxa de 14,1%. A média global é de apenas 8%, segundo levantamento da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Tal condição, aliada à herança protecionista, sempre afastou o País das chances de firmar acordos comerciais relevantes dos quais pudesse extrair contribuições preciosas ao desenvolvimento.

A instabilidade, que interrompeu a normalidade nos âmbitos da política e da economia, impulsionada por escândalos de corrupção, também maculou a imagem brasileira perante os parceiros comerciais no exterior. No decorrer de uma década, o Brasil foi elogiado por ter superado a crise de 2008 sem enfrentar grandes contratempos e foi cumulado com expectativas otimistas por sediar os dois maiores eventos esportivos mundiais. Mas logo deixou de receber avaliações positivas e passou a ser considerado uma Nação cercada por incertezas e desafios que demandam esforços hercúleos de superação.

A desconfiança instalada repercutiu na escolha das autoridades mundiais para realizar visitas institucionais nos últimos anos, que preferiram aterrissar nos vizinhos sul-americanos em detrimento do território brasileiro. Com a profusão de indicadores econômicos que apontam para o início de uma retomada, surgem novas possibilidades para que o País finalmente se estabeleça no exterior como uma força consolidada.

O primeiro passo nesse sentido será a substituição do programa Inovar-Auto, em vigor desde 2013, pelo Rota 2030 no próximo ano, ambas iniciativas focadas na indústria automobilística. O Inovar-Auto foi condenado pela Organização Mundial do Comércio (OMC) por conceder incentivos fiscais a empresas locais com a intenção de afastar montadoras estrangeiras. Para aquela entidade internacional, o sistema onera com tributação excessiva os produtos importados, para eliminar a concorrência.

Além de contornar os obstáculos internos, o Brasil também terá de enfrentar a tendência protecionista que avança no cenário internacional. A participação do governo brasileiro na Conferência Ministerial da OMC, realizada recentemente em Buenos Aires, na Argentina, concentrou-se em fazer um apelo contra medidas que travam acordos comerciais entre as nações. Desde que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos e adotou discurso de ojeriza a parcerias multilaterais, tal posicionamento passou a preocupar autoridades globais, temerosas de que a ação do líder norte-americano influencie outros países a seguirem a mesma linha de pensamento.

Mesmo com os apelos, a 11ª edição da conferência da OMC terminou sem qualquer acordo sobre os temas mais importantes que constavam na sua agenda. O tom protecionista propagado pelos Estados Unidos tem criado efeito dominó e levado países que eram abertos à maior cooperação internacional a reavaliar suas políticas comerciais. Entre os argumentos adotados por tais nações, predomina a tese de que abertura ao estrangeiro significaria ameaça ao emprego.

No entanto, é certo que os acordos comerciais, quando elaborados com base em critérios equânimes para todos os participantes, podem fortalecer a economia e expandir as vagas de trabalho.