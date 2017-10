00:00 · 16.10.2017 por Sérgio Gonçalves - Contador

Até o fim de setembro último, de acordo com o site Impostômetro, o governo federal já tinha recebido dos contribuintes brasileiros, os pagadores de Impostos, "mais de um trilhão e 543 bilhões de reais". Isso coloca o Brasil, facilmente, entre um dos países com a carga tributária mais pesada e perversa do planeta.

Some-se, ainda, que o peso dos impostos é mais impactante na vida das pessoas mais pobres, gerando distorções ainda maiores. Isso acontece porque a carga tributária é mais severa e aplicada em cascata, sobre produtos como remédios, alimentos, vestuário e serviços. Justamente aquilo que representa o maior gasto nas classes com menor poder aquisitivo.

Por isso, é preciso falar com mais honestidade e transparência sobre a Reforma Tributária brasileira, proposta que se encontra paralisada no Congresso Nacional, há anos. Um exemplo prático é o PIS e Cofins - que incidem, entre outros itens, sobre os combustíveis. Ele gera um efeito dominó.

A elevação das alíquotas da gasolina, diesel e etanol além de encarecer o deslocamento de pessoas, encarece o transporte de matérias-primas e bens industrializados, custo que acaba sendo repassado ao consumidor final.

Há que existir uma trava para aumentos de tributos, não dá para o governo aumentar a carga e já aplicar no dia seguinte.O Congresso tem que ser o Legislador, não o executivo.

Lembrando ainda, que a finalidade do imposto seria ser revertido em serviços para a população. Quanto a isto, dispensa comentários. É fato que o governo gasta muito e gasta mal o nosso dinheiro.