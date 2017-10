00:00 · 11.10.2017

Após meses de tramitação, a Reforma Política aprovada pelo Congresso Nacional não atende às demandas do eleitor e interfere em menos pontos estratégicos do que esperavam os próprios parlamentares. Assim como em 2013 e 2015, os deputados e senadores não conseguiram grandes mudanças e provocaram frustrações. Na próxima legislatura, o debate provavelmente será retomado.

Em síntese, a Reforma se reduz a três inovações: a criação de um fundo público extra para financiar as campanhas eleitorais, o fim das coligações para as eleições proporcionais e o estabelecimento da cláusula de barreira para limitar a proliferação de partidos.

A primeira medida foi a alternativa encontrada para solucionar impasse criado com a proibição das doações de empresas aos candidatos e aos partidos. A polêmica decisão do Supremo Tribunal Federal abriu um leque de dúvidas sobre como seria possível financiar as campanhas eleitorais somente com as verbas do Fundo Partidário. A fórmula previu novas fontes de dinheiro: os recursos oriundos de pelo menos 30% do valor das emendas de bancadas no orçamento da União e os recursos da compensação fiscal concedida às emissoras de televisão e rádio pela transmissão do horário partidário. A previsão é que o total disponível chega a ser de aproximadamente R$ 2 bilhões em 2018. Inicialmente, foi proposta uma medida que elevaria o montante para R$ 3,6 bilhões, mas derrubada ainda dentro do Plenário.

A segunda mudança será o fim das coligações partidárias nas eleições para deputados e vereadores, o qual somente passará a valer a partir de 2020. O mecanismo era aproveitado pelos pequenos partidos para ampliarem as possibilidades de seus candidatos. Alinhados a outras legendas, eles aumentavam as chances de atingir o quociente eleitoral, cálculo utilizado no pleito proporcional para definir os eleitos e o tamanho das bancadas. Tal alinhamento, todavia, era criticado por unir legendas sem respeitar o mínimo de coerência ideológica.

A terceira modificação tem impacto imediato. A cláusula de desempenho, também conhecida como cláusula de barreira, provoca a redução no número de partidos. Existem 35 legendas registradas no Tribunal Superior Eleitoral e há mais uma dezena à espera de autorização para funcionar. Com a nova regra, para que tenha acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de televisão, a sigla precisa angariar 1,5% do total dos votos válidos nas eleições de 2018 ou eleger nove deputados federais de estados diferentes. Tais exigências aumentarão gradativamente em 2024 e 2030.

Se a cláusula já tivesse sido aplicada nas eleições de 2014, apenas 18 das 32 legendas vigentes naquele ano teriam alcançado o piso nacional de 1,5% dos votos válidos. A restrição desestimula a proliferação de "siglas de aluguel" ou a formação de partidos para beneficiar seus fundadores. Em contrapartida, a medida recebe críticas por atingir agremiações que, embora não tenham tanta representatividade, possuem conteúdo programático bem definido.

As carências do sistema político ainda são muitas e não serão supridas com uma mera tentativa de aprovar reforma definitiva e salvadora. Por outro lado, esse processo é essencialmente dinâmico e precisa ser sempre atualizado.

Dessa maneira, esta questão deve estar permanentemente em pauta e não apenas às vésperas do embate eleitoral, quando o interesse político está muito mais acirrado e o candidato indisposto a qualquer concessão que o prejudique.