Reforma adiada

00:00 · 21.12.2017

Na tentativa de aprovar, com segurança, a Reforma Previdenciária, o Governo Federal deliberou adiar a votação para a 2ª quinzena de fevereiro. A transferência estatuída objetiva somar votos suficientes para a vitória da matéria, contra a qual se insurgem Sindicatos e Partidos, num debate para o qual convergem as atenções dos círculos políticos, dos sindicatos e meios empresariais do País.

Quando ainda estava em São Paulo, recuperando-se, no Hospital Sírio-Libanês, o presidente Michel Temer viu-se na contingência de concordar com a protelação, pois os votos necessários não estavam assegurados, ensejando nova data para um momento mais adequado, em condições de concretizar a mudança imprescindível, nos termos do parecer de Artur Maia, que contempla modificações sugeridas pelas lideranças de entidades classistas. O adiamento precautelatório teria sido acertado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ante o cômputo do apoio insuficiente ao Executivo para viabilizar a polêmica propositura.

Tudo indica que durante o recesso, contatos serão amiudados, com os Partidos e suas bancadas, na tentativa do alcance de outras alternativas capazes de assegurar o indispensável número de sufrágios, totalizando 308 votos. Falando à mídia sobre essa temática, o ministro Henrique Meirelles mostrou-se preocupado com a indefinição, prontificando-se a estabelecer diálogos com as agências de risco e nas duas Casas do Parlamento. Para explicitar a postergação, sobremodo incômoda para o Executivo, ele poderá arrimar-se no conhecido adágio que preleciona: "A pressa é inimiga da perfeição."

Mauro Benevides. Jornalista