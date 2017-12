Reduzir a espera

00:00 · 13.12.2017

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS), com a promulgação da Constituição Federal de 1988, representou um marco no âmbito da saúde pública e foi reconhecida internacionalmente por representar significativo avanço para garantir a todos os cidadãos o direito ao acesso gratuito a hospitais e a profissionais qualificados. Passados quase 30 anos, o modelo implantado evoluiu, amenizou falhas de gestão e conseguiu colocar em prática programas eficazes de vacinação, transplante de órgãos e tratamento da infecção por HIV. De lá para cá, contudo, não se obteve a abrangência desejada em diversos serviços ofertados.

Levar à população as novas tecnologias utilizadas na medicina mundial, encontrar alternativas de fortalecimento dos investimentos aplicados no setor e reduzir a extensa fila de pacientes à espera de cirurgias eletivas são alguns dos objetivos que precisam ser alcançados para permitir que o SUS siga em processo de expansão. De acordo com levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM), obtido a partir da Lei de Acesso à Informação com dados de 16 estados e 10 capitais, existem 904 mil pessoas que aguardam cirurgias sem caráter de emergência e urgência.

Em Fortaleza, 25,1 mil formam a fila e há quem esteja na lista pelo menos desde 2003. É a terceira maior do País, atrás apenas de São Paulo e Belo Horizonte. Na Capital, a cirurgia de vesícula é a mais demandada, embora seja pouco dispendiosa e de simples execução; seguem-na os procedimentos ortopédicos e oftalmológicos, que também são responsáveis por deixar mais longa a espera nas unidades de saúde. Na rede estadual, 18,4 mil estão na fila, e 4,5 mil pacientes aguardam operações contra a catarata ocular. Com o aumento na expectativa de vida da população, houve salto no número de pessoas que precisam se submeter a tratamentos nos olhos.

É importante frisar que, nacionalmente, os dados podem refletir cenário ainda mais precário, pois o levantamento não traz informações de todos os estados. Sete unidades da Federação não responderam à pesquisa sob a alegação de que não tinham o conteúdo disponível, segundo o Conselho de Medicina.

Outro fator preocupante é a quantidade de pessoas que não teve sequer acesso a profissionais especializados e ainda não foi encaminhada à realização de cirurgias. A fila poderia ser maior.

Apesar de os procedimentos solicitados não terem caráter de urgência e, portanto, ser flexível o tempo para que a operação seja executada, aumentam-se os riscos de o problema de saúde a ser tratado se agravar. Dessa forma, um adiamento da intervenção para eliminar um quadro leve de cálculo renal ou catarata ocular, cresce a chance de as doenças exigirem posteriormente técnicas mais complexas e, assim, elevar-se o custo do enfrentamento por meio do SUS. Conforme o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), realizar os procedimentos nos olhos no momento próprio é decisivo para o sucesso no tratamento.

O Sistema Único de Saúde recebe, desde sua implantação, críticas por se concentrar no tratamento da doença, enquanto a atenção ao paciente, com foco na prevenção, é deixada em segundo plano. Quando a espera para as cirurgias eletivas se arrasta por mais de uma década, todavia, começa-se a duvidar se a prioridade definida para o modelo escolhido tem assegurado bons resultados. As conquistas com a criação do SUS são reais, mas é necessário observá-lo como um processo que ainda em andamento, com carências a serem superadas.