Rede Sarah abre vagas no CE

00:00 · 14.01.2017

Constituída por nove unidades, que realizam 19 milhões de procedimentos por ano, a Rede Sarah é referência em serviço de saúde no País. Em Fortaleza, a Rede está ofertando cinco vagas de emprego, no próximo concurso ( FOTO: LUCAS MOURA )

O ano começa com novas oportunidades de emprego em várias áreas de atividade. A Associação das Pioneiras Sociais (APS) está abrindo um concurso público que vai preencher 32 vagas de nível médio na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, com abrangência em diversos Estados do País, sendo cinco na Unidade de Fortaleza. Também será formado cadastro de reserva. Esta matéria do Caderno de Empregos, de 7/01, foi a mais lida da semana do Diário do Nordeste.

As oportunidades são para os cargos de desenhista projetista - instalações elétricas e hidráulicas (1 vaga), oficial de manutenção - marcenaria (8), oficial de manutenção - serralheria (7), operador de manutenção - ferramentaria (5), técnico de manutenção - edificação (6) e técnico em manutenção - eletrônica (5).

Em todos os casos, além do ensino médio completo, é exigido curso técnico ou profissionalizante na área, além de experiência profissional mínima de seis meses. As remunerações são de R$ 5.083,55 para desenhista projetista e técnico em manutenção, e de R$ 3.682,25 para as demais funções.

Como participar

As inscrições para o concurso da Rede Sarah poderão ser realizadas entre 16 e 25 de janeiro de 2017, por meio do site www.Sarah.Br/rh.

As taxas para se candidatar custam R$ 48,00; R$ 55,00 ou R$ 70,00, conforme o cargo. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 12 de março, em horário e locais que serão informados, a partir de 20 de fevereiro, pela comissão de organizadores do processo seletivo. Do total, cinco vagas são destinadas à capital cearense. Os cargos contemplados são: oficial de manutenção - marcenaria (2), oficial de manutenção - serralheria (1), oficial de manutenção - ferramentaria (1) e técnico em manutenção - edificação (1). As demais vagas estão distribuídas entre as unidades da Rede Sarah em Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Macapá (AP) e São Luís (MA).