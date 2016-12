00:00 · 28.12.2016

As mensagens do Governo que tratam do reajuste dos servidores públicos e da equiparação do salário da PM à média do Nordeste não vão tramitar neste ano na Assembleia Legislativa. Os projetos já chegaram ao Legislativo, mas a discussão só será travada em 2017. Essa notícia chamou a atenção dos leitores do Jornal, tanto que foi a mais lida, ontem.