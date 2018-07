00:00 · 16.07.2018

Quatro pessoas da mesma família morreram após serem baleadas no último sábado (14), na zona rural de Quiterianópolis. Uma das vítimas da chacina ocorrida no município, que fica a 400 km de Fortaleza, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Esta foi a matéria mais lida, no último fim de semana, no Diário do Nordeste.

