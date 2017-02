00:00 · 04.02.2017

O início da quadra chuvosa novamente alimenta a expectativa dos cearenses acerca da possibilidade de o volume das precipitações nos próximos quatro meses alcançar proporção compatível com a magnitude da necessidade do Estado. Desde que o longo período de seca, marcado pelo rigor de seus efeitos, transformou a paisagem do Ceará e impôs mudanças de hábitos, a população aguarda ansiosamente por condições meteorológicas que aliviem a situação dramática vivenciada na Capital e no Interior.

Em janeiro, mês ainda da pré-estação, as precipitações abaixo da média trouxeram pessimismo às perspectivas para o decorrer de 2017, embora seja válido esclarecer que o desempenho observado no princípio deste ano não possui qualquer relação com a previsão divulgada para a fase da quadra chuvosa. No balanço parcial referente ao mês passado, a Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos) revelou que o volume de chuvas foi 25,3% inferior ao que era aguardado pela entidade.

As precipitações totalizaram média de 73,8 milímetros, enquanto se esperava chegar até 98,7 mm. Em janeiro do ano passado, a intensidade da água foi 94,3% superior à estimativa, com 191,8 milímetros. Para que ocorram grandes precipitações sobre o Ceará, durante a quadra chuvosa, os meteorologistas afirmam que é preciso aguardar o comportamento da chamada Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

Com efeito, o fenômeno está presente sobre o Oceano Atlântico, em área próxima ao litoral, de modo que as previsões são de que ele atue mais sobre o território cearense a partir, principalmente, da segunda quinzena deste fevereiro.

Ao mesmo tempo em que as imprecisões se sobressaem nos prognósticos elaborados para o futuro climático do Estado, torna-se premente convencer a população da urgência em se adaptar à nova realidade. O governo estadual tem promovido esforços para atender a tal objetivo, entre eles, a instituição da tarifa de contingência, para diminuir o consumo humano de água na Região Metropolitana de Fortaleza. Apesar da adoção da medida, a meta estabelecida de redução de 20% do consumo não foi alcançada.

A atitude denota que o consumidor ainda não se convenceu de que é real a possibilidade de um racionamento severo. Os dados são graves. As reservas hídricas do Estado estão em nível crítico, com apenas 6,27% de volume médio. Além disso, 162 municípios estão com estado de emergência decretado, incluídos os 14 da Região Metropolitana de Fortaleza; outros municípios ainda esperam entrar nessa lista.

O atraso na execução das obras de transposição do Rio São Francisco irrefutavelmente foi crucial para a formação do quadro mais sombrio. A construção do Eixo Norte, programado para trazer água ao Ceará e beneficiar Paraíba e Rio Grande do Norte, está paralisada desde junho do ano passado, quando a construtora responsável por viabilizar o trecho abandonou a obra. Somente após sete meses de surgido o problema, o Ministério da Integração Nacional finalmente realizou a primeira fase da licitação para escolher a nova empresa.

O governo estadual tem adotado várias medidas emergenciais que não se sabe se serão suficientes para evitar o colapso hídrico. Assim, por precaução, é necessário alertar a população para se comportar comedidamente no que se refere ao uso da água, mesmo que chova bastante, porque essa é uma das formas mais eficazes para convivência com o clima semiárido do Nordeste.