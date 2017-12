Prudência nas estradas

00:00 · 23.12.2017

Os feriados prolongados motivados pelas festas de fim de ano aumentam o fluxo de veículos nas rodovias neste período e exigirão dos órgãos competentes, bem como dos motoristas, a intensificação das medidas cautelares para evitar acidentes. Campanhas de conscientização são realizadas anualmente com o objetivo de alertar quanto aos riscos da combinação entre álcool e direção, além da importância de outras medidas preventivas, porém são poucos os condutores que transformam as informações transmitidas em ações responsáveis.

A Lei Seca, que completará em 2018 10 anos de vigência, representou marco legal no combate à violência no trânsito ao reduzir a mortalidade. No decorrer de quase uma década, elevou-se o valor da multa e foi ampliada a rigidez de outras penalidades a fim de aumentar a eficácia das normas. O condutor que for submetido à fiscalização, depois de ingerir bebida alcoólica, está sujeito à multa no valor de R$ 2,9 mil e à suspensão da carteira de habilitação por 12 meses. Apesar disso, a quantidade de óbitos permanece alta, pois acentuar o rigor da legislação jamais será suficiente ao objetivo de impedir que motoristas adotem prática que coloca em risco a vida das pessoas.

Neste fim de ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) repetirá a chamada Operação Integrada Rodovida. Mais uma vez o órgão, em parceria com outras agências de fiscalização, mapeou os trechos de estradas em que mais acontecem acidentes, para intensificar o patrulhamento nessas áreas, e elaborou o diagnóstico das infrações recorrentes.

Excesso de velocidade, embriaguez ao volante, uso incorreto do cinto de segurança e não utilização do capacete, por parte dos motociclistas, são as transgressões mais comuns.

Entre 23 de dezembro de 2016 e 1º de janeiro de 2017, o balanço de ocorrências nas estradas federais que cruzam o Ceará apresentou média de 6,7 acidentes por dia, aproximadamente 9% inferior em relação ao período anterior. Neste ano, contudo, há outros agravantes que reclamam maior cuidado.

Os feriados do Natal e Réveillon, neste ano, caem em duas segundas-feiras, prolongando os fins de semana. A expectativa é que mais pessoas aproveitarão o período para fazer viagens, o que poderá representar mais veículos automotores em circulação nas rodovias.

Ao lado da falta de cuidado dos motoristas, a qualidade das estradas também é motivo de preocupação. Na edição recente da Pesquisa CNT de Rodovias, referente a 2017, divulgada em novembro, constatou-se que apenas 38,2% das rodovias brasileiras podem ser consideradas em bom ou ótimo estado. No levantamento, a sinalização concentrou as principais críticas. Em 59,2% dos trechos espalhados pelo País, tal aspecto foi considerado regular, ruim ou péssimo.

Outro fator preocupante é a interrupção no funcionamento dos fotossensores instalados nas rodovias federais. O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) informou que a fiscalização eletrônica ficará suspensa até que seja finalizado o processo de licitação da empresa que assumirá a responsabilidade de manutenção dos equipamentos.

As tragédias se repetem rotineiramente nas estradas causadas, na maioria das vezes, pela imprudência do motorista. Muitas poderiam ser evitadas. Seria bom para a sociedade que o clima de solidariedade humana, que inspira o fim de ano, também fosse capaz de sensibilizar todos os atores que atuam no palco do trânsito para a responsabilidade de cada um na preservação da vida.