00:00 · 13.01.2017

Levantamento realizado pelo instituto Climatempo Meteorologia projeta chuvas em todo o Ceará entre 50 e 75 milímetros, na próxima semana. À região central do Estado, há possibilidade de chuvas acima de 100 mm, geradas pela presença de áreas de instabilidade atmosférica. Esta foi a matéria mais lida ontem, no Diário do Nordeste.