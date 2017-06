Promover solidariedade

00:00 · 14.06.2017

Completou um ano da publicação do decreto que obriga a Força Aérea Brasileira (FAB) a sempre deixar pelo menos uma aeronave à disposição para realizar o transporte de órgãos doados. A medida, reconhecidamente, representou contribuição considerável à custosa batalha travada diariamente por milhares de pacientes que dependem da solidariedade do outro para se manterem vivos e saudáveis.

Os números revelados após a determinação solidifica a tese de que jamais pode cessar o lançamento de iniciativas destinadas a sensibilizarem a sociedade quanto à importância das doações e para as propostas voltadas à realização de transplantes. Tais projetos devem ser fomentados permanentemente, em face da extensa lista de pessoas na fila de espera pelos órgãos doados.

Conforme balanço do governo federal, a FAB realizou o transporte de 275 órgãos para transplante no último ano. Entre 2013 e 2015, quando ainda não havia sido publicado o decreto no Diário Oficial da União, 153 órgãos não chegaram aos pacientes por indisponibilidade de equipamentos da Força Aérea. A ocorrência era comum porque, constantemente, todas as aeronaves eram utilizadas para levar autoridades a compromissos oficiais. À época, a opinião pública chocou-se com a informação de que uma pessoa no Distrito Federal morreu dois meses depois de um coração deixar de ser levado do Paraná à Capital do País por estarem todos os aviões em uso.

Antes de os órgãos, por força de lei, tornarem-se prioridades para a FAB, foram transladados apenas cinco no período de janeiro a 7 de junho do ano passado. Em igual período de 2017, já foram realizados 216 voos e levados 130 fígados, 68 corações, 44 rins, 13 pâncreas, 12 pulmões, 6 tecidos e dois baços. O salto, por conseguinte, foi de 1.600%.

O processo de transporte é iniciado quando a Central Nacional de Transplantes (CNT) é informada por alguma central estadual sobre a existência de órgãos e tecidos em condições clínicas para o transplante. A CNT, então, aciona as companhias aéreas para verificar a disponibilidade logística. Se houver voo compatível, os aviões comerciais recebem o material e levam ao destino. Quando não há, contata-se a FAB, que desloca uma aeronave para a operação.

No Ceará, o total de transplantes realizados em 2016 novamente bateu recorde. Ao fim do ano, foram 1.864, com destaque para os procedimentos com córnea (1.260), rim (255), fígado (195), medula óssea (97), coração (32) e pulmão (6). Já no primeiro trimestre deste ano, o Estado mostrou estar à frente no tema ao garantir redução na fila de espera, segundo dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO). De janeiro a março, havia 698 no aguardo de órgãos. No ano passado, eram 1.243 pacientes.

O primeiro transplante realizado no Ceará ocorreu em 1977. De lá para cá, a Medicina evoluiu e também foi decisiva para elevar o número de vidas salvas. No ano passado, pela primeira vez no Estado, uma paciente com leucemia foi submetida a um transplante de medula óssea alogênico e não aparentado. Ou seja, quando o doador não faz parte da família daquela que recebeu o material.

O procedimento é extremamente complexo e chama atenção para a diversidade de barreiras que ainda precisam ser superadas. Contudo, o progresso conquistado no âmbito científico, por si só, não é suficiente. Cabe à sociedade compreender a relevância da solidariedade e incentivar todas as possibilidades de contribuição para preservar vidas humanas.