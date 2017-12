Profissão e regulamentação

00:00 · 16.12.2017 por Ana Virginia Aragão - Professora universitária

A aprendizagem é um método relacionado ao ato de aprender que estabelece interações estímulos-respostas causando um aumento de adaptação do sujeito ao seu meio envolvente. Essa adaptação externa assegura ao indivíduo uma autonomia e autoria de pensamento, proporcionando o prazer de aprender. Quando não se percebe esse envolvimento do aprendente com a aprendizagem, é necessário a intervenção do profissional psicopedagogo para entender a dificuldade que bloqueia esse sujeito e como ele aprende no ato de aprender. A psicopedagogia trabalha com as dificuldades de aprendizagem e sua área de atuação é a escola, clínica, ambientes da saúde e empresas/organizações. É relevante ressaltar que esse profissional deve estar bem capacitado e qualificado com compromisso para atender essas inúmeras dificuldades existentes com a aprendizagem.

A Associação Brasileira de Psicopedagogia - ABPp (2017) no seu site ressalta que há urgência de uma atuação psicopedagógica comprometida com a formação qualificada e portanto ao buscarem a formação e até mesmo o aprimoramento profissional, façam-no em instituições que tenham respaldo acadêmico competente, que efetivamente tenham competência técnica e acadêmica para subsidiar nossos estudos e pesquisas. E ainda informa que ela representa os interesses coletivos do psicopedagogo, em um grupo que pensa na psicopedagogia e nos psicopedagogos como um todo. Não reconhecem e tão pouco ela é favorável a ações individuais, ao contrário disto, valorizam e reconhecem as ações coletivas pautadas pela ética e pelos princípios da moralidade que representem os objetivos e interesses da psicopedagogia e do psicopedagogo.

Diante de um cenário educacional que ainda tem escolas com um índice considerável de alunos com dificuldades de aprendizagem, esse profissional ganha espaço no mercado participando de concursos públicos na área institucional escolar, buscando novas oportunidades e equiparação de salários em relação aos profissionais da saúde e educação. Penso que é pertinente o aumento de vagas para o cargo de psicopedagogo em concursos públicos. Atualmente tenho encontrado um número maior de municípios fazendo concurso com oferta de vaga para este profissional. O município de São Benedito ofertou cinco (5) vagas no último concurso público e foi o maior número registrado pelas comissões organizadoras.

Desde 2002, pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a Psicopedagogia foi inserida na Família Ocupacional 2394-25 dos Programadores, Avaliadores e Orientadores de Ensino. Regularizar a categoria do Psicopedagogo e termos um Conselho será fundamental para maior confiabilidade e credibilidade em fiscalizar os cursos de pós-graduação de psicopedagogia que não obedecem a carga horária mínima e avançar na conquista de pesquisas e de melhores salários.

É relevante que o estudante e/ou profissional psicopedagogo esteja associado a Associação de Brasileira de Psicopedagogia (ABPp) para que se possa fortalecer laços e conseguir juntos ganhar essa conquista da regularização por um conselho e salário digno valorizando este profissional que faz toda diferença na vida de cada sujeito.