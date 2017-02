Professora é morta por um ex-presidiário

00:00 · 03.02.2017

A comoção e a revolta marcaram o sentimento de moradores do Município de Quixadá, com o assassinato da professora Socorro Gomes Ferreira, de 48 anos. Ela foi encontrada morta na 4ª feira, 1/2, com sinais de violência pelo corpo. O suspeito do crime, Ernandes Benjamin de Paiva, o Guelé', foi preso. Esta foi a matéria mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.