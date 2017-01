00:00 · 25.01.2017

Um homem foi preso, na manhã de 2ª feira, 23/1, acusado de tentar matar um servidor do Ministério Público do Ceará, no Município de Novo Oriente. À Polícia Civil, o suspeito disse que o alvo dele seria um promotor de Justiça e que o teria confundido com o funcionário do Fórum. Esta foi a matéria mais lida ontem, no Diário do Nordeste.