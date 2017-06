00:00 · 08.06.2017

Condenado por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e receptação, Francisco Glaudemir Silva Moura, de 29 anos, foi preso, ontem, burlando o sistema de monitoramento da Sejus. Ele usava uma tornozeleira eletrônica, mas conseguia interromper o sinal do equipamento envolvendo-o com papel alumínio. Esta foi a matéria mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.