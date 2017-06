Presidente sob pressão

00:00 · 13.06.2017

Alvo de generalizadas críticas na opinião pública, a absolvição da chapa Dilma-Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral não deverá inaugurar uma era de paz para o governo federal. Não obstante o alento ganho no resultado do julgamento histórico, favorável em 4 a 3 à chapa, o presidente da República vê-se cingido por pressões de todos os lados, cenário que mantém o clima de instabilidade.

Michel Temer garante que ficará no cargo até o dia 31 de dezembro de 2018, mas resta saber o custo que isso emitirá para o País, uma vez que, se essa crise política não for logo estancada, a Nação se debilita. Acossado, ele pode ser denunciado pela Procuradoria Geral da República em breve, com base na delação dos executivos da JBS, o que deve aumentar sua vulnerabilidade e até minar o capital político que detém.

As alianças e a influência dentro do Congresso Nacional, aliás, serão indispensáveis nas próximas rodadas do jogo político feroz. O presidente Temer precisará de apoio na Câmara para barrar o vindouro pedido do procurador-geral, Rodrigo Janot, e evitar se tornar réu no Supremo Tribunal Federal, caso a Corte aceite a denúncia. O sustentáculo do PSDB à base tem se mostrado cada vez mais líquido.

Por mais que o partido não desembarque oficialmente do governo, segundo mostram reportagens na mídia nacional, há cisão entre os tucanos, alguns dos quais defensores da debandada e outros da permanência. A legenda é órgão vital na estrutura operacional do Planalto e, sem ela, o governo agonizaria. Em prol da continuidade, pesa o fato de que parte expressiva da oposição, neste momento, não desfruta de autoridade moral para empreender ataques mais ferrenhos à situação, pois está igualmente fragilizada com delações e denúncias.

Sobra, então, uma porção radical de congressistas para obstaculizar a base de maneira mais efetiva. Mesmo assim, há contratempos aos montes. A prisão do deputado Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor especial de Temer, comprometido até o pescoço no caso JBS, ao ser filmado recebendo uma mala com R$ 500 mil, é um elemento de desgaste extra para o governo.

Ademais, existe ainda a preocupação com novos acordos de colaboração premiada e o surgimento de outros fatos que venham a transtornar a administração. Como se sabe, das ruas, não se espera arrimo. O atual governo nunca gozou popularidade, tendo sido tolerado como mal menor em face do desastre de Dilma. Mas a reprovação cresceu mais após o escândalo da JBS. Pesquisas recentes mostram que a aprovação está em torno de 5%, margem que, de tão ruim, parece difícil de piorar.

Para tentar melhorar esse panorama, a estratégia tem sido focar na evolução econômica, no entanto, esta ainda não é tangível para a população, tendo em vista que o desemprego segue forte e o consumo interno, bastante tímido.

Nos próximos episódios, os esforços do governo se concentrarão em garantir sobrevida, engendrando negociações políticas de autopreservação. Enquanto isso, as medidas necessárias ao crescimento quedam em paralisia e a recuperação da economia, em segundo plano. Agora, a capacidade de aprovar a Reforma da Previdência é muito questionável. Depois de ser acometido por inúmeros traumatismos, a imunidade do País a novas avarias está no nível mais baixo. A instabilidade impera, sob as carcaças de um sistema político corroído moralmente em suas entranhas.