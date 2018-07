00:00 · 09.07.2018

O presidente do TRF-4 decidiu manter a prisão do ex-presidente Lula. A decisão do desembargador Thompson Flores foi divulgada na noite deste domingo (8) após uma série de decisões tomadas pelo desembargador plantonista e pelo relator da Lava-Jato ao longo do dia. Esta foi a matéria mais comentada, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.