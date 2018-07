00:00 · 16.07.2018

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) vai tentar, pela terceira vez, chegar à Presidência do Brasil com a convicção de que os eleitores entenderão sua mensagem de renovação da política. Na sexta-feira (13), ela disse que "chegou a sua hora" de assumir. Esta foi a matéria mais comentada, no último fim de semana, nas redes sociais do Diário do Nordeste.

