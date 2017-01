Prejuízo previdenciário

00:00 · 31.01.2017

O desequilíbrio financeiro da Previdência atinge recordes preocupantes. O balanço consolidado de 2016, apresentado pelo Ministério da Fazenda, evidenciou outra vez o nível crítico da situação.

O déficit do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) atingiu R$ 149,7 bilhões no ano passado, sendo o pior patamar desde o início da série histórica, há 22 anos. Para tornar claro o quanto o valor representa de prejuízo aos cofres públicos, vale ressaltar que o montante corresponde a 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB). O rombo é 74,5% superior ao total registrado em 2015, quando foi contabilizado o saldo negativo de R$ 85,8 bilhões. Em 2016, segundo o balanço, as despesas previdenciárias somaram R$ 507,8 bilhões, enquanto as receitas, afetadas profundamente pelo enfraquecimento na geração de empregos, se limitaram a R$ 358,1 bilhões. Já o envelhecimento populacional implica em maior desembolso com benefícios.

O déficit foi puxado, sobretudo, pelo resultado da previdência rural, cuja diferença negativa entre despesas e receitas acusou a cifra de R$ 103,4 bilhões. Quanto às renúncias previdenciárias, concedidas por exemplo às entidades filantrópicas, ao simples nacional, aos produtores rurais e às micros e pequenas empresas, o Regime Geral deixou de arrecadar 30%, equivalente a R$ 43,4 bilhões.

O resultado consolidado das contas do governo federal referente a 2016 será divulgado nos próximos dias, mas já se estima que apenas a Previdência concentrará 90% do prejuízo. A projeção é que o rombo, incluindo INSS, Tesouro Nacional e Banco Central, alcance a marca de R$ 167,7 bilhões.

Para 2017, de acordo com o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado, o governo federal prevê prejuízo de R$ 181,2 bilhões na arrecadação do INSS. Se confirmada a expectativa, será obtido novo recorde da série histórica. A perspectiva é que as receitas alcancem R$ 381,1 bilhões. Por outro lado, os gastos estão calculados em R$ 562,4 bilhões, considerando-se entre as despesas o pagamento de benefícios e o custeio de sentenças judiciais.

Enquanto a crise se alastrava, a classe política, mesmo ciente da urgência em contê-la, durante muito tempo, se esquivou de evoluir nas discussões acerca de alternativas para o sistema, sob o temor de proliferarem reações da sociedade. O tema sempre foi e será explosivo e não se pode esperar que o ambiente se mostre favorável para desenvolver os debates e tomar as decisões cabíveis.

A reforma das regras da Previdência Social foi enviada ao Congresso Nacional, no entanto, a tramitação da matéria deve se estender até o segundo semestre, em face da complexidade do tema e das divergências de opiniões que motivarão muitas discussões em plenário. Entre as principais mudanças propostas pelo governo federal estão a aposentadoria de mulheres e homens com a idade mínima de 65 anos, além da elevação do tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos. O projeto contém dispositivo para evitar perda a quem já estiver perto da aposentadoria. As novas normas, se aprovadas pelos parlamentares, não valerão para homens com 50 anos ou mais e mulheres de 45 anos ou acima dessa faixa etária.

O plano para a reestruturação da Previdência não suporta mais outros adiamentos. O seu debate, todavia, precisa ocorrer sem atropelos, para que se garanta, ao fim do processo legislativo, uma reforma equânime e racional, capaz de impedir o colapso do sistema e de não comprometer a estabilidade social.