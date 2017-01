00:00 · 12.01.2017

Com as novas administrações já comprometidas no início da gestão, com danos ao patrimônio público, vários prefeitos municipais do Ceará estão expondo, nas ruas, veículos e máquinas quebrados para mostrar o sucateamento deixado por gestores de administrações anteriores. Esta foi a matéria mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.