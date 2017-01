Poupança perde força

00:00 · 10.01.2017

Investimento que funciona como termômetro da saúde financeira das famílias, a caderneta de poupança continua a ser deteriorada pela recessão econômica. Com o desemprego, a perda de poder de compra e a degradação do orçamento domiciliar, 2016 encerrou com mais uma acentuada retirada de recursos. A perda líquida, diferença entre depósitos e saques, totalizou R$ 40,7 bilhões, consequência de R$ 1,990 trilhão removidos e R$ 1,949 trilhão inseridos, de acordo com informações do Banco Central.

O resultado é o segundo pior das últimas duas décadas, abaixo apenas da fuga de investimentos registrada em 2015, quando houve encolhimento de R$ 53,5 bilhões. Portanto, no acumulado dos últimos dois anos, a poupança já perdeu R$ 94,2 bilhões. Antes da recessão, a modalidade vinha com sucessivos incrementos. De 2006 a 2014, os valores nela injetados superaram as evasões, indicativo de condição mais favorável às classes média e baixa, principais aderentes desta aplicação. No entanto, a trajetória de ganhos cessou.

Preocupa o fato de que, cada vez mais, a população tem perdido segurança financeira ao se ver obrigada a renunciar ao dinheiro guardado para bancar necessidades urgentes. O desgaste desse investimento é diretamente proporcional às dificuldades financeiras que vêm impactando o bolso dos trabalhadores. A prioridade é arcar com despesas básicas, tais como alimentação, energia elétrica e transporte, ao mesmo tempo que suas reservas ficam comprometidas.

Ademais, os rendimentos da poupança têm sido prejudicados pela inflação, que entre janeiro e novembro de 2016 acumulou alta de 5,97%, segundo o IBGE. A elevação do índice inflacionário torna este investimento menos atraente.

Segundo a fórmula, no atual nível da taxa básica de juros, acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança passa a ser limitado em apenas 6,17% ao ano, adicionada a variação da Taxa Referencial (TR). Com os baixos retornos oferecidos, os pequenos investidores têm aberto os olhos para modalidades alternativas, o que também contribui para a fuga da poupança.

Para se ter uma ideia, enquanto o índice Ibovespa acumulou ganhos de quase 39% no ano passado; e o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) subiu 14%, a tradicional poupança, por sua vez, gerou rendimento de apenas 8,30% no ano passado, sem levar em conta a inflação no período.

Ainda assim, existe um apego de grande parte da população à poupança, por mais que, no momento, esta sirva muito mais para guardar do que propriamente para se obter dinheiro. No geral, os brasileiros são conservadores em relação a investimentos e tendem a não diversificar suas economias em diferentes tipos de aplicação, por falta de conhecimento em educação financeira ou simplesmente por temer riscos. De acordo com levantamento do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em torno de 70% dos entrevistados possuem dinheiro na caderneta. A maioria afirma que se mantém fiel por conta da segurança do investimento.

Com a situação econômica fragilizada e ainda o rendimento de baixa atratividade, a poupança vem perdendo força. Ainda reina como a aplicação favorita dos brasileiros, mas precisa de fatores novos para despertar o interesse dos investidores, diante da concorrência de outras que se mostram mais rentáveis. Mesmo com a eventual melhora da economia, a caderneta de poupança necessitará de atrativos para evitar seu contínuo enfraquecimento.