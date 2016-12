00:00 · 23.12.2016

Após um ano em que os brasileiros se viram obrigados a mudar de hábito para conter as despesas pessoais e domésticas, em face da crise econômica, não constitui surpresa o pouco entusiasmo nas compras neste período natalino. Um dos únicos pontos dignos de otimismo nesta fase é a redução do índice inflacionário, que deverá ficar dentro da meta, por efeito da própria retração dos consumidores.

Tendo adotado medidas de incentivo à economia, governo federal projeta que o seu impacto começará a ser sentido ainda no primeiro trimestre do próximo ano, mas os indícios de reaquecimento somente ocorrerão no mês de junho. Mas a expectativa de analistas do mercado se deteriora a cada boletim divulgado pelo Banco Central.

As estimativas reveladas no último informe, que avalia as condições de crescimento da economia no próximo ano, foi alterada para baixo pela nona semana consecutiva. O recuo foi de 0,70% para 0,58%. Apenas há um mês, o prognóstico indicava expansão de 1%. A célere queda nas projeções para 2017 se deve ao fato de os dados finais sobre 2016 não mostrarem sinais de recuperação.

Conforme o boletim Focus, do Banco Central, piorou a perspectiva para a produção industrial no ano corrente e se manteve em queda de 3,48% a mediana das expectativas para o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) em 2016.

A carência de respostas esclarecedoras sobre o que virá a partir de janeiro amplia o temor das famílias que percorreram o ano e assistiram aos cenários de demissões e de eliminação de vagas de emprego, resultando na queda vertical do poder aquisitivo, na elevação da inadimplência e na escassez do crédito. Até outubro, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), foram fechados 750 mil postos de trabalho com carteira assinada. No acumulado de 12 meses, o número de desempregados sofreu o acréscimo de dois milhões de pessoas. A taxa de desemprego só não é maior, porque muitos desistiram de buscar oportunidade no mercado.

A face mais preocupante da crise econômica é o desemprego por representar movimento visível à população, em geral, e trazer repercussão em variados setores. O conturbado momento enfrentado pelos brasileiros logo se refletiu na reversão de conquistas da classe média no decorrer do ano. No acumulado de 12 meses até setembro de 2016, segundo a Federação Nacional de Saúde Suplementar, 1,5 milhão de usuários perdeu planos de saúde. Outro encolhimento notório ocorreu na área de serviços de televisão por assinatura no País, de acordo com a Anatel.

Sem recursos e com cada vez mais dificuldades para ter acesso ao crédito, a movimentação no comércio despencou. Em 12 meses até outubro, as vendas no setor de varejo caíram 6,8%. Segundo dados do IBGE, o tombo registrado é o maior desde 2001. A caderneta de poupança é outro item a sentir os efeitos desse complexo quadro. No acumulado do ano até novembro, a saída líquida de recursos somou R$ 51,3 bilhões. Foi o segundo pior resultado da história, ficando atrás apenas do total de saques realizados em 2015.

Em 2016, pela primeira vez, será observada a contração do PIB em dois anos consecutivos. A boa notícia, para compensar o desastre, é que o panorama econômico internacional tem melhorado e o seu contexto benéfico deve influir no Brasil. Mas será preciso que a Nação se reencontre institucionalmente e esteja preparada para aproveitar o momento favorável que está por vir.