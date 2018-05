00:00 · 03.05.2018

O policial militar, Francisco Bonivarde Castelo Branco Naum, de 28 anos, foi morto na noite de terça-feira, 1º de maio, após ser alvejado numa barraca da Praia do Futuro, pelo policial civil, inspetor Egberto Setúbal Freitas, 25 anos. O motivo teria sido uma discussão, após um esbarro numa festa. Esta foi a matéria mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.