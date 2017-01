00:00 · 24.01.2017

O número de mortes de suspeitos de cometerem crimes em confrontos com a Polícia no Ceará saltou de 86 em 2015, para 109 no ano passado, aumento de 26,74%. Esta estatística consta no site da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Este foi o post mais comentado, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.