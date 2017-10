00:00 · 16.10.2017

A matéria mais lida de ontem (15) do Diário do Nordeste é da editoria de Polícia e alerta a população sobre o crescimento de falsas ofertas no mercado virtual. Em geral, os golpes são mercadorias com preços abaixo dos da concorrência, mas que após a confirmação do pagamento, não chegam à residência do comprador, tampouco possuem nota fiscal e garantia de fábrica.