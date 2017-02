Polêmica imigratória

00:00 · 01.02.2017

Em poucos dias à frente da Casa Branca, o presidente Donald Trump já coleciona decisões e declarações que fazem tremer a geopolítica e inflamam as discussões acerca de assuntos de extrema relevância para a Humanidade. Após retirar os Estados Unidos do acordo econômico com países do Pacífico, deliberação cujos desdobramentos ainda despontarão por muito tempo, agora o republicano volta as atenções para a delicada e controversa questão imigratória.

Cumprindo promessas de campanha, ele não abriu o diálogo com a sociedade e tampouco com as casas legislativas daquela nação. Rapidamente, assinou ordens executivas que afetam drasticamente a vida de milhões de pessoas, bem como as relações diplomáticas dos EUA.

Para começar, determinou, em 25 de janeiro, a construção do muro na fronteira com o México, equipamento gigantesco que pode custar até US$ 15 bilhões, quantia que o estadunidense deseja que seja paga pelo seu vizinho ao Sul. O projeto provocou embate com os mexicanos e até motivou o cancelamento da visita que o presidente Enrique Peña Nieto faria a Trump. A questão requer discussões mais aprofundadas, uma vez que fragiliza as relações de dois países economicamente fortes e relevantes perante a comunidade internacional.

Adiante, o novo presidente norte-americano, no dia 28 de janeiro, decretou que fossem barrados todos os refugiados, além de cidadãos de sete países de maioria muçulmana (Síria, Irã, Sudão, Líbia, Somália, Iêmen e Iraque). Em um discurso que aludiu aos atentados de 11 de setembro de 2001 para justificar a decisão, Trump esqueceu de mencionar que os responsáveis pelas atrocidades naquele dia cometidas não pertenciam às nações agora vetadas. 15 dos 19 terroristas que sequestraram os aviões eram provenientes da Arábia Saudita; havia ainda nascidos nos Emirados Árabes e Egito. Paradoxalmente, nenhum destes países está na lista.

As ordens desencadearam protestos em diversas partes dos Estados Unidos e repercutiram mundialmente. A ONU considerou a restrição uma ação "ilegal e mesquinha". Após ampla pressão, cidadãos das sete nações que possuem green card (permissão permanente de residência nos EUA) foram liberados para entrar em território estadunidense.

As medidas generalizam o problema do terrorismo e criam ambiente discriminatório contra os adeptos do islamismo. Barrar todos os cidadãos de determinado país é radical e mostra que os serviços de inteligência não conseguem filtrar as reais ameaças à segurança. Ademais, a lista de recusas pode aumentar.

Apesar da soberania dos despachos recém-tomados, existem questões subjetivas que vão muito além. Se a maior nação fecha suas fronteiras para refugiados e imigrantes, o mundo dá passos para trás em um tema de extrema sensibilidade. Obviamente, todos precisam de regras e critérios para receber ou rejeitar estrangeiros, contudo, ressalta-se, os processos não devem ser revestidos de preconceito e arbitrariedade, pelo bem do convívio internacional.

Bastaram dez dias para a administração Trump causar novas tensões ao redor do globo. Surpresas, no entanto, não há. O presidente está apenas colocando em execução os compromissos que assumira na campanha eleitoral, os quais ganharam a antipatia de muitos americanos e a adesão de outro tanto. O mundo precisa estar preparado, pois mais controvérsias e abalos estão por vir. Espera-se que a estabilidade internacional não seja ameaçada.