00:00 · 04.05.2018

Indiciado pelas mortes de 'Gegê do Mangue' e 'Paca', ex-integrantes de facção criminosa atuante no Ceará e que foram assassinados em uma emboscada, em Fortaleza, meses atrás, o piloto do helicóptero, Felipe Ramos Morais - nega integrar facção e diz ter medo de estar jurado de morte. Esta foi a matéria mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.