PF: 1.758 vagas em concurso

00:00 · 28.01.2017

A lotação é para postos da PF nas fronteiras e regiões Norte e Centro-Oeste ( FOTO: JLROSA )

Em períodos de crise e de elevado desemprego, o anúncio de concurso público é sempre uma notícia bem-vinda para quem busca uma oportunidade de trabalho. A Polícia Federal está anunciando a abertura de concurso público para os cargos de delegado e perito, e já aguarda liberação de verbas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) para realizar uma outra seleção, desta vez para as carreiras de agente e escrivão. Esta matéria da editoria de Empregos, de sábado, 21/1, foi a mais lida da semana do Diário do Nordeste.

Com isto, a PF tem como objetivo oferecer, no decorrer de 2017, 1.758 vagas para preenchimento em seu quadro de pessoal. Destas, 1.200 são para o novo concurso anunciado de escrivão e agente, com 600 vagas cada, e 558 são para a seleção já em planejamento, com 491 postos para delegado e 67 para perito federais.

Sobre os cargos

No caso de escrivão e agente, segundo responsáveis pelo setor de recursos humanos, o processo do concurso já foi enviado para o Ministério da Justiça, onde deve ser analisado antes de ser reencaminhado para o MPOG. Já o processo do concurso para delegado e perito tramita no Ministério do Planejamento desde meados de 2016.

Para concorrer aos cargos de agente e escrivão precisa possuir curso de nível superior em qualquer área de formação. Para perito, nível superior em áreas específicas e para delegado, superior em Direito, com pelo menos três anos de atividade jurídica ou policial, comprovados na data da posse.

Para todos os cargos, os aprovados também deverão possuir carteira de habilitação a partir da categoria "B" quando da posse no respectivo cargo.

Normalmente, a lotação é feita preferencialmente nos postos de fronteira e nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima, permitindo a remoção de pessoal nestas localidades.