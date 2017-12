Perseverar no amor

00:00 · 23.12.2017

Acreditar em Deus é uma iniciativa corajosa de todo ser humano. Através do Seu Filho Amado Jesus Cristo, Deus presenteou a humanidade para que no mundo houvesse menos discórdia entre os seres humanos e, com a prática do amor gratuito, a paz e a felicidade predominassem nos corações dos homens e das mulheres.

No período natalino há este costume praticamente universal de homens e mulheres se irmanarem numa corrente de fraternidade. Pois, se recorda o nascimento do Menino Jesus, que trouxe à humanidade uma realidade para um mundo mais justo e com menos desigualdade social. São louváveis as reflexões feitas durante o Natal. Elas podem servir para se renovar o espírito de cada pessoa, buscando-se novas atitudes de vida diante do semelhante, de acolhimento e diálogo mútuo, com isso, podendo trazer um convívio social de paz e harmonia. Não se pode configurar o Natal apenas com festejos deslumbrantes, presentes, roupas novas e ações beneficentes paliativas. Isto não resolve as desigualdades sociais alarmantes existentes no mundo. É preciso se fazer mais do que isso. O diálogo franco que cada um de nós fizermos diante do semelhante, seja ele pessoa da família, amigo ou até mesmo um desconhecido servirá de maneira significativa para nos aproximarmos de Deus, pois estaremos acolhendo um ser humano e procurando vivenciar um pouquinho o amor de Jesus Cristo. Então, meu amigo, neste Natal, abra o coração e deixe-o bater suavemente, retirando quaisquer mágoas que podem estar atrapalhando a realização dos seus ideais de vida.

João Alves Brandão. Economista e servidor público