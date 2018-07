Perfil em gestão

00:00 · 16.07.2018

Ao se qualificar um profissional como um bom e reconhecido gestor é necessário, dentre outros, os requisitos a seguir relacionados: que seja dotado de liderança; resiliência; autodesenvolvimento; e atitudes que se revelem proativas - a exemplo, ser criativo e acima de tudo um especialista, detentor de conhecimentos que se projeta enquanto referência a sua atuação.

Para fins de juízo de valor, é necessário, ainda, que se compreendam as características de cada dessas competências: liderança, que se manifesta na facilidade de trabalhar em equipe, inspirando os seus liderados à agregação de valor de forma rápida e consistente à organização; resiliência, que é representada pela capacidade profissional de superar as pressões e dificuldades, no dia a dia, sem comprometer o equilíbrio na resolução de problemas; autodesenvolvimento, que é a busca permanente da atualização dos conhecimentos profissionais, inclusive de habilidades afins.

E ainda, proatividade, que compreende a visão de oportunidades que extrapolam o ambiente rotineiro em favor de novas oportunidades de mercado, de forma clara e objetiva ao alcance dos seus resultados; se reinventar, ousar em pensar diferente, sem, contudo, perder o foco do negócio e, por fim, especializar-se, adquirindo altos conhecimentos técnicos ou que sejam referências na sua área de atuação. Na relação com mundo corporativo, particularmente nas áreas tecnológicas, engenharia, finanças, se revela profissional que desenvolve opções, independentemente do nível de complexidade. Só assim se completam os requisitos da excelência.

Cláudio Montenegro

Administrador