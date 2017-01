Perda de notoriedade

00:00 · 19.01.2017

Em poucos anos, o Brasil passou de astro a preterido na economia mundial, após engatar sucessivas marchas descompassadas. Enquanto ostentava características apreciáveis, com expansão econômica, influência internacional e estabilidade política, ganhou rapidamente o respeito global e a atenção de investidores. Contudo, passado o período de bonança e holofotes, esta Nação provoca impressões discrepantes nos grandes atores do exterior, dominados, agora, por desconfiança e pessimismo.

A 20ª edição da pesquisa realizada pela empresa de auditoria e consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC), com líderes de grandes empresas, mostra que o Brasil amarga perda significativa no interesse da elite empresarial mundial. Em 2011, 19% dos chefes das principais companhias o citavam como uma relevante fonte de oportunidades para negócios e um mercado-chave para investimentos. Com aquele percentual, a posição nacional era de destaque no ranking, abaixo somente de Estados Unidos (21%) e China (39%).

Já em 2017, apenas 7% das empresas lembraram do Brasil como um destino interessante para seus recursos. Alemanha, Reino Unido e Japão passaram a ser mais atrativos, deixando o Brasil em sétimo lugar. A perda de quatro posições no ranking de prestígio econômico para com o empresariado global ocorre na esteira do derretimento que o País tem sofrido, ainda sem perspectivas concretas de recuperação. Ao passo que boa parte da comunidade internacional tem conseguido crescer, embora de forma tímida, o Brasil fica para trás, anotando dois anos consecutivos de recessão.

Desemprego, desaquecimento no mercado interno e crise política são alguns dos grandes entraves que precisam ser sanados para que a retomada se torne possível. Isso sem contar os conhecidos gargalos do ambiente empresarial e produtivo, como burocratização excessiva e agudas falhas na infraestrutura e logística. Apesar do contexto desfavorável, é salutar que o País ainda figure entre os dez mais lembrados pelos investidores.

Intrigantemente, os empresários brasileiros, conforme o mesmo levantamento, estão bem mais otimistas do que os estrangeiros. A pesquisa apurou que 57% estão confiantes que suas empresas crescerão nos próximos 12 meses - 19 pontos mais que a média global. O fato pode ser explicado pelo período em que as entrevistas foram feitas, ao longo do último trimestre. Sobretudo no mês de outubro, ainda havia nível de confiança considerável, todavia a ausência de indicadores relevantes e o surgimento de episódios adversos desconstruíram a imagem promissora que se concebeu.

A sondagem evidencia ainda o retorno da supremacia estadunidense, cuja economia voltou aos eixos. Com Donald Trump na presidência, especialistas projetam perda de oportunidades para os emergentes. O republicano, mesmo antes de assumir oficialmente a Casa Branca, já deu indícios nada sutis de que defenderá a presença massiva de empresas dos EUA em solo norte-americano, a fim de gerar empregos internamente.

A postura protecionista enfraquece blocos econômicos e pode tirar o Brasil ainda mais do radar dos investidores.

A temporada de notoriedade celebrada anos atrás chegou ao fim porque o Brasil não edificou sua economia sob um forte alicerce político, institucional e estrutural. Somente amplas reformas podem prepará-lo para o crescimento sustentável e, nos próximos anos, voltar a atrair o interesse internacional por razões positivas.