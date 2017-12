Percepção da realidade

00:00 · 14.12.2017

Levantamento realizado em 38 nações pelo instituto de pesquisa denominado Ipsos Mori, sediado em Londres, na Inglaterra, apontou que o Brasil é o segundo país em que as pessoas mais têm a percepção equivocada sobre a realidade. Na lista, quem ocupa a primeira colocação é a África do Sul. O estudo revela que os brasileiros, em geral, a exemplo do que ocorre globalmente, têm pouca familiaridade com o verdadeiro diagnóstico da situação constatada nos campos da inovação, tecnologia, saúde, imigração, segurança pública e em outras áreas importantes.

Pela pesquisa, a maioria dos entrevistados acredita que, a cada grupo de 100 pessoas, 85% já utilizam smartphones, mas os dados oficiais indicam que o percentual ainda não conseguiu superar a marca dos 38%. O mesmo nível de desinformação é notório quando a população é questionada acerca do total dos jovens de 15 a 19 anos que tiveram o primeiro filho. Apesar de somente 6,7% das meninas inseridas nessa faixa etária terem dado à luz, os participantes do estudo, em geral, creem que pelo menos quase 50% já são mães.

Outro experimento realizado pela ONG Oxfam Brasil, em parceria com o instituto Datafolha, também sinalizou cenário semelhante ao assinalar que poucos têm noção das desigualdades sociais. No estudo, os entrevistados foram questionados onde eles se colocariam, numa escala de 0 a 100, na qual os pobres e ricos ocupam os extremos. O resultado é que nove em cada dez brasileiros consideram que estão na metade com a renda mais baixa. Ou seja, a maioria desconhece o considerável número de pessoas que ainda vivem com tão pouco.

A partir de tal diagnóstico é possível aferir que o enfrentamento às distorções também se vê prejudicado. Sem compreender as deturpações presentes em setores fundamentais ao desenvolvimento, a população não dispõe de elementos suficientes para pressionar as autoridades por soluções dos problemas. Quando o brasileiro desconhece até mesmo sua posição na faixa de renda, entre outros efeitos, torna-se mais complexo cobrar do Estado as reivindicações básicas.

Ademais, a conclusão revelada pelas duas análises explica, em parte, o vasto espaço encontrado nas redes sociais para que informações falsas sejam disseminadas e reflete as consequências das desigualdades no acesso à formação educacional e cultural. Em média, o brasileiro lê apenas 1,3 livro por ano, enquanto o francês consome sete obras e os norte-americanos devoram cerca de 11 publicações em igual período. À medida que a população não transforma a leitura em hábito, ela se torna mais vulnerável a ter noção desacertada da realidade.

Em 2010, quando foi promulgada lei que estabelece o ano de 2020 como meta para que as instituições de ensino públicas e privadas passem a contar com bibliotecas à disposição de seus estudantes, tentou-se facilitar as condições para que seja possível aproximar a juventude dos livros. Os esforços, no entanto, não podem se resumir a tal iniciativa.

Atualizar métodos de ensino, com investimentos maciços em plataformas que despertem no jovem o interesse pela leitura, também precisa ser buscado. Aprimorar a formação de professores com a intenção primordial de capacitá-los para esse objetivo é outra estratégia necessária para transformar a relação dos estudantes com as palavras.

A atuação dos pais nesse processo é igualmente essencial. Cabe a eles transmitir às crianças o quanto o hábito da leitura confere às pessoas uma visão de mundo mais perto da realidade.