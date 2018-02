Pensão da Amélia

00:00 · 27.02.2018

Em meados da década de 50, quando cheguei a Fortaleza, hospedei-me no Hotel de D. Amélia, na esquina nordeste das Ruas 24 de Maio com Senador Alencar. A dona era uma senhora de origem humilde, mas de refinada educação e de coração generoso. Tanto que perdoava os que davam no pé sem prestar-lhe contas, tal a Amélia da canção de Mário Lago, "que achava bonito não ter o que comer".

Lembro figuras impagáveis que ali conviviam, como o professor Noel Hugnem, sempre se deleitando com a revista "Saúde e Nudismo" para gozo da plateia que brechava pelos buracos do tabique. Havia os piauienses: Joãzinho, querendo ser o tal, e Edoim, a tocar violão; Francisquinha (que levava para a mesa sucos e doces para dividir com o benebeano Carvalho); o Dr. Rocha, sempre a narrar sua surpresa ao casar-se: "Olha aqui o rombo" - dizia, gesticulando com as duas mãos - para logo explicar: "ela tinha um grande tumor nas costas". Num sótão (água-furtada) vivíamos eu, o "Toinho", como era chamado o Antônio Raimundo, e os Caldas - Chico, Honorato e Humberto - todos os três agora alojados no andar superior.

A vibração era intensa nos dias de futebol, cada um torcendo pelas camisas de sua predileção, o que contrastava com a sisudez de um hóspede (Sr. Francisco, funcionário do Hospital Militar) que, alheio àquele pandemônio, estava sempre a ouvir seus discos clássicos, em tom bastante elevado. Fato é que o Zé Jorge, sempre incomodado com tais músicas, vivia na expectativa de ganhar na loteria. Sim, dizia ele, para comprar todos discos do Sr. Francisco. E depois quebrá-los...

Francisco Silveira Souza. Advogado e escritor