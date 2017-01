00:00 · 09.01.2017

O líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, apóstolo Valdomiro Santiago, foi atingido por uma facada no pescoço durante um culto, na manhã deste domingo (8), no Brás (região central de SP). O religioso postou um vídeo, em uma cama de hospital, relatando o caso. Esta matéria, da editoria Nacional, foi a mais comentada das redes sociais.