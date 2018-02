Partida inesperada

00:00 · 21.02.2018

Abraçado ao seu brinquedo preferido, ao brinquedo dos sonhos de criança, de adolescente e de adulto, o experiente piloto Mário Aparecido Muniz, conhecido por Marinho, não conseguiu elevar o seu pássaro de aço aos céus de Itaituba, no interior de Belém, naquela fatídica tarde de 8 de fevereiro último. E o sonho de voar, voar, como diz a canção de Valdonys, foi vencido pela traição da máquina. O Bonanza de estimação não obedeceu ao comando de seu piloto, e caiu ao solo ao decolar. Levou consigo, além do piloto, dois passageiros sobre quem faltam maiores informações, talvez pelo acidente haver ocorrido em local distante do Sudeste. Presto esta homenagem ao comandante Marinho por razões especiais.

Não só o conheci pessoalmente em São Paulo, como confiei a guarda do filho Ulysses aos seus cuidados, quando este buscava também realizar o seu sonho de voar. Na conquista desta árdua e bonita profissão, Marinho muito ajudou meu filho Ulysses a conquistar seu lugar no front da aviação, aconselhando-o à maneira de um pai, puxando-lhe as orelhas quando preciso, guiando-lhe enfim pelos caminhos nada fáceis da paulicéia.

Durante mais de dois anos, dividiu o apartamento, próximo ao Campo de Mártir, com o Ulysses e o também piloto Guilherme. Marinho era o pai e o amigo dos dois. Cuidava dos pormenores do apartamento, além de ser um conselheiro fiel. Com ele estivemos pessoalmente mais de uma vez. Era uma boa pessoa e um profissional de larga experiência. Não contivemos as lágrimas, eu e minha mulher, com a sua inesperada partida. Contava 61 anos, e deixou viúva e dois filhos.

Eduardo Fontes

Jornalista e administrador