Otimismo com a safra

00:00 · 13.01.2017

A expectativa na área da agricultura, pelo levantamento sistemático do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), prevê em 2017 a maior safra da história, com 213,7 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. Se a projeção for confirmada, o incremento será de 16,1% em comparação com o ano passado, quando foi registrada a produção de 184 milhões de toneladas. A estimativa apresentada é um alento à fragilizada economia brasileira, que depende do êxito neste setor, dentre os outros componentes do Produto Interno Bruto (PIB), para retomar a confiança e fazer voltar aos investimentos.

O prognóstico para 2017 na agricultura tem importância redobrada por afastar do campo o panorama negativo contabilizado ao fim de 2016. Após o setor fechar 2015 com resultados distantes das dificuldades mostradas em outras esferas da economia, alcançando safra recorde de 209,7 milhões de toneladas, o desempenho no ano passado não foi igualmente satisfatório e não conseguiu se aproximar daquele resultado.

A produção de 184 milhões de toneladas em 2016 representa queda de 12,2% em relação ao total registrado em 2015, com 209,7 milhões de toneladas. O recuo na produção não ocorria desde 2009 e ainda se aproximou do expressivo tombo de 13,3% em 1996 ante 1995.

A perspectiva para 2017, segundo o IBGE, é de crescimento em todas as regiões do País, puxado pelas altas na safra de milho e soja. Mesmo com a estiagem, que castiga parte considerável do território do Nordeste, a previsão indica um salto de 73% na produção. A projeção destaca ainda elevação de 20,5% no Centro-Oeste; 13,4% no Norte; 11,1% no Sudeste; e 5,8% no Sul.

No Ceará, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgará apenas na próxima semana o estudo sobre as probabilidades da ocorrência de precipitações durante os três primeiros meses da quadra chuvosa, mas o risco de enfrentar o sexto ano consecutivo de seca já preocupa os agricultores. Sem água suficiente, impõe-se ao setor modernizar técnicas, a fim de encontrar soluções que exijam menor volume de recursos hídricos. O prognóstico otimista do IBGE não dispensa a criação de alternativas viáveis para superar a escassez hídrica.

Mas os lucros da produção agrícola dependem do mercado internacional. A posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos acende sinal de alerta, em face do seu discurso protecionista. Conforme a avaliação de especialistas, se forem colocadas em prática barreiras comerciais e tarifárias destinadas a frear a entrada de produtos externos em solo norte-americano, as nações com baixo poder de barganha comercial, como o Brasil, poderão ser as maiores vítimas das eventuais medidas protetoras.

Outro temor manifestado é que a conduta de Donald Trump se dissemine por outros países e até que eles próprios adotem posturas semelhantes. Os estoques mundiais elevados também representam uma ameaça, por intensificar o risco de desaceleração das exportações. Por outro lado, a possível saída dos Estados Unidos de acordo comercial firmado com outros 11 países, denominado de TTP (Tratado Transpacífico), tem potencial para abrir espaço às exportações brasileiras, destacando-se, sobretudo, café, açúcar, carnes e soja.

As incógnitas sempre existem. Contudo, a safra recorde e a competitividade dos produtos do agronegócio nacional têm, no momento, condições de impulsionar a recuperação da economia.