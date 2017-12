Os sonhos e a felicidade

00:00 · 16.12.2017 por Josué de Castro - Médico e Professor

O sonho é a expressão maior na vida das pessoas. Um meio de comunicação através do inconsciente que se utiliza de símbolos, segundo Carl Jung (O Homem e seus símbolos). Sigmund Freud partiu dos sonhos para a investigação do inconsciente descobrindo manifestações eróticas representadas pelos símbolos fálicos. São representações adquiridas ou herdadas se constituindo essencialmente a representação de um desejo. Crianças sonham com brinquedos que desejam. Quando o desejo é reprimido conseguem se expressar através de símbolos.

Sonhos recorrentes quando uma pessoa repete sempre o mesmo sonho para compensar algum trauma ou deficiência durante a existência. Sonhos podem se constituir eventos especiais. Sonhos como previsão. Algumas vezes advertem o caminho da desilusão afetiva. Sonhos da vida se mesclando com os pensamentos em busca de um ideal, ou um grande objetivo. Sonhos do amor. Para INGENIEROS, o impulso do espírito no sentido da perfeição. Da realização profissional e espiritual. O sonho tem função compensatória ou complementar. Sublima receios e medos. Promove no inconsciente desejos e realizações reprimidas. Sonhos de uma vida melhor com idéias de felicidade, paz e harmonia com a família. Com significado terapêutico. Sonhos obsessivos, com grande carga emocional podem significar danos na personalidade. Pesadelos, sonhos confusos e perturbadores com desastres, mortes e apnéia preocupam. Desordens do sono obtidas como reações a conflitos profissionais e afetivos. Melhor não sonhar? E os sonos românticos de um passado dourado preconizando paz, amor, felicidade?

Vamos sonhar dourado com sublimação e romantismo. Ou preferimos a cruel insônia nos levando ao sofrimento: Os sonhos e os pensamentos nos inspiram a idealizar e conquistar. Sonhos estimulam o estudante, desenvolvem o escritor, inspiram o poeta e iluminam a inteligência do cientista. Todos necessitam sonhar. Com lucidez, harmonia e fé. Sonhos da liberdade, do amor, da fraternidade, do sucesso e da eternidade. Os sonhos conduzem aos grandes e incomparáveis destinos, afirmam os filósofos. Os gênios da humanidade foram eternos sonhadores. Também pensadores ou visionários. E o sonho dos brasileiros?

Vamos viver um sonho, especialmente um sonho de criança. Que um dia esta gloriosa e rica nação se transformará em uma sociedade justa e moderna, conquistando direitos iguais e condições humanas de educação, saúde, trabalho e segurança. Justiça social sem mitômanos nem delírios. Ave Brasil. Vamos sonhar com a felicidade e uma vida superior. Só Deus sabe.