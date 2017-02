00:00 · 06.02.2017

O Instituto Latino Americano de Estudos sobre Direito divulgou nota manifestando divergência com as palavras do secretário de Segurança do Ceará. No dia 28 de janeiro, ele afirmou que "a partir de agora nós vamos oferecer duas opções para os bandidos, a Justiça ou o cemitério". Essa matéria, da editoria Polícia, foi a mais comentada nas redes sociais.