00:00 · 07.05.2018

Tão longe que quase ninguém visita, só político em ano de eleição, mas perto para quem mora e precisa subir e descer todos os dias. Em algumas comunidades do Ceará, não passa moto nem carro, só pés e patas sobre as pedras. A reportagem sobre esses locais, publicada no caderno DOC, foi a matéria mais lida neste fim de semana, no Diário do Nordeste.