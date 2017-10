Odisseia felina

00:00 · 14.10.2017

Meu nome é Lili. Fui criada por um casal de aposentados, que proveram minha esterilização, e assim vivi mansa no lar, espaço que compartilhava com um cão. Vivíamos em harmonia - ele na dele e eu na minha. Embora não tivéssemos afeto um para com o outro, não éramos inimigos. Aos três anos, meus donos mudaram-se para o exterior e doaram-me a uma família composta de um casal, com filha de sete anos e seus avós. No princípio, passei mal ao enfrentar a mudança radical, tanto de hábitos como do espaço utilizado. Outrora, dormia na cama com minha dona. Agora, tenho uma só para mim. Recebo carinho no colo da vó, enquanto ela lê ou assiste à TV. Quando a netinha chega da escola, fico em estado de alerta, até que se acalme e se sinta disposta a brincar comigo. Que bom! A primeira vez que ouvi um estridente pum do vô, corri apavorada, mas agora já me acostumei. Também já não me assusto com os espirros alérgicos e estrepitosos de meu tutor. Sou caçadora por natureza. Pássaros e lagartixas, capturo-os para brincar, mas eles não resistem ao entretimento e, às vezes, perecem. A vó e a neta já traduzem o que eu quero dizer a partir da entonação dos meus miados. Outro dia, quando a família inteira se ausentou em um fim de semana, queixei-me muito por ter ficado só. Deu resultado: abriram uma portinhola na parte inferior de uma das portas da casa, propiciando minha saída e entrada para o jardim a qualquer hora do dia ou da noite. Senti-me mais liberta, aliviada e feliz.

Pedro Roberto Sampaio

Administrador