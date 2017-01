Obstáculos à economia

00:00 · 05.01.2017

Fazer a economia decolar se tornou uma fixação para o governo federal e, certamente, este será o mote de sua administração para 2017. Claramente preocupado com a renitente impopularidade, apesar de, publicamente, afirmar que esse fator não é um incômodo, o Palácio do Planalto minimiza as denúncias de corrupção envolvendo figuras que compõem o zênite de sua estrutura hierárquica e foca em medidas que prometem reaver o crescimento. O problema é que o desempenho econômico neste ano vai depender de muitas variáveis, algumas das quais escapam completamente à influência da União.

O último Boletim Focus de 2016, divulgado pelo Banco Central, aponta uma tendência negativa quanto às projeções para o PIB deste novo ano. Os analistas de mercado acreditam em alta de 0,50% contra a estimativa anterior de 0,58%. O cálculo pode ser revisado para baixo ou para cima durante o ano, à medida que novos fatos sejam desvendados.

Neste momento, crescer meio por cento já seria um passo satisfatório, de vez que isso permitiria o descolamento maior da recessão para 2018, no entanto, há múltiplos fatores que podem trazer avarias significativas nos planos de retomada. Assim, não seria surpreendente mais um ano com fechamento negativo na economia.

Para começar, há a instabilidade institucional, que continua inflamada. O ano começa sem a certeza de que o mandato presidencial corrente será concluído, diante de grandes obstáculos à governabilidade. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve julgar se a chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer, na campanha presidencial de 2014, cometeu abuso de poder econômico e se beneficiou do esquema de corrupção que atuou na Petrobras. Com os ânimos exaltados, o desfecho desse processo é imprevisível e existe a possibilidade de o presidente ser afastado. Seria o segundo chefe máximo do Executivo nacional deposto em dois anos consecutivos.

Para dizer o mínimo, este é um ambiente do qual os investidores naturalmente fogem. Ademais, pesa ainda a misteriosa delação da empreiteira Odebrecht, que detém potencial para causar abalos no núcleo central do governo.

Não bastassem os entraves domésticos, pairam ainda ameaças internacionais. A condução econômica do governo Donald Trump nos Estados Unidos, a ser inaugurado em 20 de janeiro, pode estragar os anseios de recuperação brasileira. Se o polêmico empresário seguir o discurso difundido na campanha eleitoral e adotar, de fato, as medidas protecionistas anunciadas, o resultado, segundo os economistas, reduzirá as chances de o Brasil pôr fim à recessão neste ano.

Com a inflação domada, o Planalto vem ampliando o raio de ação na tentativa de energizar a economia. Por meio de medidas mais imediatistas, busca dar algum fôlego ao consumo, ao liberar o saque do FGTS de contas inativas e ao procurar reduzir os juros do cartão de crédito. O desemprego, contudo, não para de avançar, e o setor produtivo continua deveras enfraquecido. O consumidor, portanto, ainda não vê a solidez necessária para voltar a comprar, assim como o investidor, que enxerga poucos motivos para aplicar seus recursos em uma conjuntura tão conturbada.

É ilusória a impressão que o governo tenta passar de que possui controle efetivo sobre a situação. Apesar de promover reformas que devem ter efeito longevo sobre o País, ele está vulnerável a diversos fatores que fogem de seus domínios. Estes podem impactar a economia mais do que as próprias ações federais.